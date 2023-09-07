«Ляпнул, не подумав»: Захарова о словах Симоняна про «секретаршу» Захарова осудила спикера парламента Армении, назвавшего ее «секретаршей»

Фото: president.am

Ален Симонян

Высказывания спикера парламента Армении Алена Симоняна не отражают характер всего армянского народа, заявила представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. Она предположила, что парламентарий не подумал, когда назвал ее «секретаршей», потому посоветовала коллегам также не обижаться на чиновника.

С уровнем явные проблемы. И хочу сказать слова поддержки всем «секретаршам» планеты. Подруги! Ваша работа, работа не «секретарши», а «секретаря» — залог успеха даже самого высокопоставленного начальника, — написала Захарова.

Она напомнила, что именно секретари составляют графики, организовывают встречи, принимают звонки и работают с документами. Без этого, как подчеркнула Захарова, все пойдет прахом.

Не обижайтесь, этот человек, уверена, ляпнул, не подумав. Не распространяйте свое отношение к сказанному им на армянский народ. Армянский народ мудрый, многострадальный и любящий, — заключила дипломат.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко назвал фантазиями заявления председателя Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтера Фелингера о том, что Армении следует вступить в Альянс. По его словам, Ереван остается для Москвы важным союзником.