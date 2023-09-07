Стало известно о задержании в Армении пророссийского блогера Sputnik Армения: пророссийского блогера Бадаляна задержали в Горисе

Армянский блогер Мика Бадалян, известный своей пророссийской позицией, был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Горисе, сообщает Sputnik Армения. По информации агентства, вместе с ним в полицию также угодил обозреватель Ашот Геворкян. Причина задержания пока не называется.

Пророссийский блогер Мика Бадалян и обозреватель радио Sputnik Армения Ашот Геворкян накануне вечером были задержаны в Горисе, сейчас они находятся в СК, — написали в агентстве.

Как уточняется, Геворкян перед задержанием готовил материалы в рамках авторского проекта о жизни в приграничных районах. Бадаляна ранее арестовывали под предлогом распространения недостоверной информации о терактах в Ереване и за его пределами.

Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщал, что Бадалян пропал без вести в армянском Горисе. Он утверждал, что мужчину похитили неизвестные в масках вечером 6 сентября. Свидетелем произошедшего стал местный священник. До этого блогер был гостем передачи «Починяем примус» на радио Sputnik, где критиковал правительство Армении за антироссийскую позицию. Он предупреждал, что процессы по вытеснению России из региона могут начаться в ближайшее время при пособничестве нынешних армянских властей.