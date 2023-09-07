Примаков: в Армении похищен пророссийский блогер Микаэл Бадалян

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Микаэл Бадалян

В армянском Горисе пропал пророссийский блогер Микаэл Бадалян, сообщил в своем Telegram-канале глава Россотрудничества Евгений Примаков. По его данным, мужчину похитили неизвестные в масках вечером 6 сентября. Свидетелем стал священник Армянской церкви.

Мне только что сообщили добрые друзья в Ереване, что пророссийский блогер и активист Мика Бадалян был похищен неизвестными людьми в масках у гостиницы в Горисе примерно в 21:00 вечера 6 сентября. <...> Я очень встревожен, — написал Примаков.

По его словам, Бадалян участвовал в мероприятиях Русского дома и его уже арестовывали ранее по обвинениям, которые многие трактовали как политические. А несколько дней назад он был гостем передачи «Починяем примус» на радио Sputnik, где критиковал правительство Армении за антироссийскую позицию.

Мне не хотелось бы думать, что похищение Бадаляна как-то связано с его выступлением в радиоэфире, — написал глава Россотрудничества.

Примаков призвал компетентные органы Армении разобраться в ситуации и дать общественности исчерпывающие и прозрачные ответы по поводу судьбы и безопасности Бадаляна.

В среду, 6 сентября, Sputnik выпустил интервью с Бадаляном. Он прокомментировал приглашение Армении в НАТО, заявив, что там страну никто не ждет, все это лишь фон для разгона антироссийских настроений и создания альтернативной структуры безопасности. Блогер выразил уверенность, что процессы по вытеснению России из региона могут начаться в ближайшее время при пособничестве нынешних армянских властей.

Ранее о шаге Еревана в сторону Запада и отходе от влияния России сообщил в беседе с NEWS.ru научный сотрудник Института Кавказа в Ереване Грант Микаэлян. По его словам, на это указывают совместные военные учения с США. Он уверен, что улучшение отношений с Соединенными Штатами является целью правительства Армении.