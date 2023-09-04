В НАТО призвали Армению вступить в Альянс Глава Еврокомитета НАТО Фелингер предложил Пашиняну вступление Армении в Альянс

Фото: nato.int

Никол Пашинян, Йенс Столтенберг

Председатель Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер в соцсети Twitter (Х) призвал Армению присоединиться к Североатлантическому Альянсу. Представитель блока обратился с этой просьбой к премьеру страны Николу Пашиняну, добавив, что президент США Джо Байден «защитит Армению».

Я призываю Армению вступить в НАТО, [премьер-министр] Никол Пашинян. Защитите Армению, президент США [Джо Байден], — написал Фелингер.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен выступить с инициативой по урегулированию конфликта в Карабахе и потребовать полного соблюдения договоренностей о Лачинском гуманитарном коридоре.

Также сообщалось, что Армения передала Азербайджану новый пакет предложений по мирному договору. По словам армянского премьера, Ереван продолжает придерживаться мирной повестки по вопросу о взаимоотношениях с Баку.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев заявил, что Баку и Ереван заинтересованы в скорейшем заключении мирного договора. При этом он подчеркнул, что обе стороны заинтересованы и в качестве договоренностей, поэтому процесс не форсируется.