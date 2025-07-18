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18 июля 2025 в 15:04

Стало известно, кто возглавил «Электросети» арестованного Карапетяна

Соратник Пашиняна Петросян стал временным управляющим «Электросетей» Карапетяна

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Армении возбудили административное производство в отношении ЗАО «Электрические сети» арестованного российского бизнесмена Самвела Карапетяна, сообщает комиссия по регулированию общественных услуг республики. Временным управляющим компанией назначили члена правления партии премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» Романоса Петросяна, пишет ТАСС.

На основании поступившей заявки уполномоченного органа правительства в отношении ЗАО «Электрические сети Армении» возбуждено административное производство. Временно исполняющим обязанности управляющего ЗАО «Электрические сети Армении» до вынесения решения по делу назначен Романос Петросян, — говорится в сообщении.

Ранее Пашинян подписал распоряжение об освобождении Романоса Петросяна от должности главы государственной контрольной службы. Сообщалось, что политик может возглавить компанию «Электросети Армении».

До этого стало известно, что Министерство территориального управления и инфраструктуры Армении направило обращение в Комиссию по регулированию общественных услуг в связи с предполагаемыми нарушениями со стороны компании «Электросети Армении», принадлежащей Карапетяну. Данный шаг запускает процедуру, которая может привести к национализации компании.

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