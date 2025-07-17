Пашинян уволил чиновника Петросяна ради поста управляющего «Электросетями»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал распоряжение об освобождении Романоса Петросяна от должности главы государственной контрольной службы, сообщается на сайте правительства республики. Политик может возглавить компанию «Электросети Армении», передает РИА Новости.

Освободить Романоса Петросяна от должности руководителя государственной контрольной службы, — говорится в тексте документа.

Временно исполнять обязанности руководителя службы будет заместитель Петросяна Роберт Базикян. Как ожидается, назначение Петросяна в энергокомпанию связано с подготовкой к национализации предприятия, владельцем которого является бизнесмен Самвел Карапетян.

Ранее глава Союза армян России Ара Абрамян призвал Пашиняна уйти в отставку с поста премьер-министра Армении, заявив, что это единственно верное решение. По его мнению, Пашинян не выполнил предвыборные обещания и должен извиниться перед народом за неоправданные ожидания. Абрамян также призвал премьера отказаться от участия в будущих выборах, подчеркнув, что он больше не может занимать эту должность.