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17 июля 2025 в 10:04

Глава Союза армян России потребовал отставки Пашиняна

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Этот человек не может быть премьер-министром. Если он хоть немножко думает об армянском народе, он должен прямо сейчас сказать: «Знаете что, раз так, я ухожу». Это единственное, что правильно будет для него, — сказал Абрамян.

По его мнению, Пашинян не выполнил свои предвыборные обещания. Он призвал премьер-министра извиниться перед народом за неоправданные ожидания, а затем объявить о том, что не будет участвовать в новых выборах.

Ранее Пашинян на пресс-конференции в Ереване предостерег от попыток соревноваться с ним в ругательствах, так как в его запасе богатый лексикон из-за тюремного прошлого. Таким образом политик прокомментировал оскорбления, которые льются на него со стороны оппонентов.

До этого сообщалось, что оппозиционная фракция «Армения» готова предложить назначить на должность премьер-министра Армении архиепископа Микаэла Аджапахяна. Инициатива по кандидатуре главы правительства необходима для запуска процесса импичмента действующего премьера.

Никол Пашинян
Россия
Армения
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