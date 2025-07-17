Глава Союза армян России потребовал отставки Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян должен уйти со своего поста, заявил РИА Новости глава Союза армян России Ара Абрамян. По его словам, такое решение будет единственным верным для политика.

Этот человек не может быть премьер-министром. Если он хоть немножко думает об армянском народе, он должен прямо сейчас сказать: «Знаете что, раз так, я ухожу». Это единственное, что правильно будет для него, — сказал Абрамян.

По его мнению, Пашинян не выполнил свои предвыборные обещания. Он призвал премьер-министра извиниться перед народом за неоправданные ожидания, а затем объявить о том, что не будет участвовать в новых выборах.

Ранее Пашинян на пресс-конференции в Ереване предостерег от попыток соревноваться с ним в ругательствах, так как в его запасе богатый лексикон из-за тюремного прошлого. Таким образом политик прокомментировал оскорбления, которые льются на него со стороны оппонентов.

До этого сообщалось, что оппозиционная фракция «Армения» готова предложить назначить на должность премьер-министра Армении архиепископа Микаэла Аджапахяна. Инициатива по кандидатуре главы правительства необходима для запуска процесса импичмента действующего премьера.