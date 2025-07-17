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17 июля 2025 в 21:22

В Армении стартовала процедура национализации «Электросетей»

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Министерство территориального управления и инфраструктуры Армении направило обращение в Комиссию по регулированию общественных услуг в связи с предполагаемыми нарушениями со стороны компании «Электросети Армении», принадлежащей бизнесмену Самвелу Карапетяну, сообщает РИА Новости. Данный шаг запускает процедуру, которая может привести к национализации компании.

Основанием для этого стали недавние поправки в законы «Об энергетике» и «О комиссии по урегулированию общественных услуг», принятые парламентом. Согласно новым нормам, регулятор вправе начать административное производство, если действия энергокомпании угрожают безопасности энергосистемы, нарушают права потребителей или лицензионные требования.

В случае добровольного отказа компании от лицензии комиссия может обязать ее продолжить работу либо передать управление временному администратору. Председатель комиссии также получает полномочия назначать временного управляющего, который берет на себя функции исполнительного органа компании. Кроме того, регулятор может утверждать план устранения нарушений, требовать его исполнения, созывать собрания руководства компании с установленной повесткой, а также настаивать на изменениях в уставе или смене менеджмента.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал распоряжение об освобождении Романоса Петросяна от должности главы государственной контрольной службы. Политик может возглавить компанию «Электросети Армении».

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