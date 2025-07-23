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23 июля 2025 в 11:59

В Ереване раскрыли детали решения по национализации «Электросетей»

Армения будет следовать своим законами в вопросе национализации «Электросетей»

Плакат с надписью «Свободу Самвелу Карапетяну» Плакат с надписью «Свободу Самвелу Карапетяну» Фото: Стрингер/РИА Новости

Ереван будет руководствоваться международными договорами и собственным законодательством в вопросе национализации компании «Электрические сети Армении», которая принадлежит арестованному российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну, говорится в заявлении на сайте правительства страны. Так кабмин Армении ответил на принятое решение арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.

В правительстве заверили, что объем рассматриваемых «в неотложном деле» вопросов «отличается от целей решения о назначении временного управляющего», а также «объема действий», которые он должен предпринять.

Уважая обеспечительные меры, применяемые решениями иностранных арбитражей, каждый вместе с тем обязан руководствоваться также законодательством Республики Армения и международными договорами, устанавливающими правила и порядок признания и исполнения арбитражных решений, – говорится в заявлении.

Ранее президент Армении Ваагн Хачатурян подписал законы, позволяющие национализировать «Электросети Армении». В самой компании назвали процесс национализации незаконным, пообещав бороться всеми доступными средствами.

Позже стало известно, что Карапетян одержал победу над правительством Армении по делу о национализации компании «Электросети Армении». Решение вынес Международный арбитражный суд. Дело рассматривалось в порядке, который был установлен еще в 1995 году Соглашением о поощрении и защите инвестиций между правительством Армении и правительством.

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