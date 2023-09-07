Захарова отреагировала на задержание в Армении блогера Бадаляна Захарова: задержание в Армении блогера Бадаляна — это провокация Запада

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Задержание в Армении пророссийского блогера Микаэля Бадаляна является очередной провокацией Запада в преддверии проведения в Ереване российско-армянского медиафорума, заявила представитель МИД России Мария Захарова в Telegram. По ее мнению, Запад таким образом хочет испортить отношения Москвы и Еревана.

Не исключаю, что это еще одна провокация в связи с проведением в Ереване российско-армянского медиафорума. Провокация тех, кто спит и видит, как испортить отношения двух стран. А в это Западом вложены очень большие деньги, — написала дипломат.

Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщал, что Бадалян пропал без вести в армянском Горисе. Он утверждал, что мужчину похитили неизвестные в масках вечером 6 сентября. Свидетелем произошедшего стал местный священник. До этого блогер был гостем передачи «Починяем примус» на радио Sputnik, где критиковал правительство Армении за антироссийскую позицию. Он предупреждал, что процессы по вытеснению России из региона могут начаться в ближайшее время при пособничестве нынешних армянских властей.

По данным Sputnik Армения, вместе с ним в полицию также угодил обозреватель Ашот Геворкян. Причина задержания пока не называлась.