Евросоюз усилил мониторинг за границей Армении и Азербайджана Миссия ЕС сообщила об усилении мониторинга за границей Армении и Азербайджана

Фото: eumm.eu

Миссия наблюдателей из Евросоюза усилит мониторинг за границей Армении и Азербайджана, сообщила в Twitter (X) пресс-служба миссии. Отмечается, что меры были введены на случай военных столкновений между армиями двух стран.

Наблюдательная миссия ЕС усилила свою патрульную деятельность в приграничных районах Гегаркуникской и Сюникской областей для наблюдения любых военных событий, — говорится в сообщении миссии ЕС.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан сосредоточил войска на границе и разделительной линии с Карабахом, за последние дни ситуация в регионе значительно ухудшилась. В Баку эту информацию назвали «фейковой манипуляцией» и подчеркнули, что основной угрозой безопасности в регионе являются провокации со стороны Еревана.

Прокомментировал ситуацию и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Россия продолжит вести скрупулезную работу с Арменией и Азербайджаном по урегулированию конфликта в Карабахе и на границе государств. Он подчеркнул, что Россия взяла на себя роль гаранта в регионе, а потому никаких отступлений быть не может.