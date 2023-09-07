Пашинян: Азербайджан отправил войска к границе с Арменией и к Карабаху

Азербайджан отправил дополнительные войска на границу с Арменией и к территории Карабаха, заявил на заседании правительства армянский премьер Никол Пашинян. Он отметил, что за последние дни ситуация в военно-политическом плане между двумя государствами значительно ухудшилась.

За прошедшую неделю военно-политическая ситуация в нашем регионе существенно ухудшилась. Причина в том, что Азербайджан уже несколько дней накапливает войска вдоль линии соприкосновения Нагорного Карабаха и армяно-азербайджанской границы. Антиармянские высказывания, разжигающие ненависть, стали более интенсивными в азербайджанской прессе и на пропагандистских платформах, — сказал Пашинян.

По его мнению, члены Совбеза ООН должны принять серьезные меры, чтобы не допустить развития конфликта в регионе до «нового взрыва». Армянский премьер подчеркнул, что Ереван готов подписать с Баку соглашение по урегулированию конфликта и придерживается мирной повестки.

Ранее помощник азербайджанского лидера — глава отдела по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев заявил, что Баку и Ереван могли бы подписать мирный договор в ближайшее время, однако Армения использует «грязную пропаганду» и тормозит процесс. При этом, по его словам, стороны уже пришли к согласию по 70% проекта мирного договора, однако неопределенная позиция Армении усложняет его подписание.