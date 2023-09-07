Песков: Москва продолжит вести диалог с Баку и Ереваном по Карабаху

Россия продолжит вести скрупулезную работу с Армений и Азербайджаном по урегулированию конфликта в Карабахе и на границе государств, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые цитирует ТАСС, Россия взяла на себя роль гаранта в регионе, а потому никаких отступлений быть не может.

Россия продолжает выполнять свои функции гаранта безопасности, Россия продолжает очень внимательную, скрупулезную работу, последовательную, конструктивную работу как с Ереваном, так и с Баку, — сказал Песков.

7 сентября армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Азербайджан сосредоточил войска на границе с Арменией и разделительной линии с Карабахом. Он отметил, что за последние дни ситуация в регионе значительно ухудшилась.

До этого помощник азербайджанского лидера — глава отдела по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев заявил, что Баку и Ереван могли бы подписать мирный договор в ближайшее время, однако Армения использует «грязную пропаганду» и тормозит процесс. При этом, по его словам, стороны уже пришли к согласию по 70% проекта мирного договора, однако неопределенная позиция Армении усложняет его подписание.