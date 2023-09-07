В Баку назвали фейковой манипуляцией слова Пашиняна о перемещении войск МИД Азербайджана назвал фейковой манипуляцией слова Пашиняна о перемещении войск

Фото: МИД РФ

Никол Пашинян

Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Азербайджан сосредоточил войска на границе с Арменией и разделительной линии с Карабахом, является фейковой манипуляцией со стороны Еревана, заявили в пресс-службе МИД Азербайджана. В ведомстве подчеркнули, что основной угрозой безопасности в регионе являются провокации со стороны Еревана.

Пашинян обвинил Азербайджан в нагнетании военно-политической ситуации в регионе и заявил, что Азербайджан концентрирует силы в регионе, что является частью очередной фейковой политической манипуляцией армянской стороны. <...> Реальной угрозой безопасности в регионе является продолжение военных и политических провокаций со стороны Армении, продолжающиеся претензии армянской стороны против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, — заявили в МИД Азербайджана.

В ведомстве отметили, что для установления мира в регионе Армения должна отказаться от территориальных претензий к Азербайджану и прекратить военные и политические провокации.

Ранее Пашинян заявил, что Азербайджан сосредоточил войска на границе с Арменией и разделительной линии с Карабахом. Он добавил, что за последние дни ситуация в регионе значительно ухудшилась. По его мнению, члены Совбеза ООН должны принять серьезные меры, чтобы не допустить развития конфликта в регионе. Армянский премьер подчеркнул, что Ереван готов подписать с Баку соглашение по урегулированию конфликта и придерживается мирной повестки.