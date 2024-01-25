Киев запросил расследование по Ил-76: какие еще тайны могут быть раскрыты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

25 января стало известно, что французские представители отклонили запрос Москвы о срочном заседании и решили провести его лишь спустя сутки

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал международного расследования после крушения самолета Ил-76 с украинскими военнопленными. В Москве к такому предложению отнеслись скептически. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, расследовать в первую очередь надо «преступления киевского режима». Какие тайны о катастрофе еще могут быть раскрыты и что предлагают в Москве — в материале NEWS.ru.

О чем попросил Зеленский

В своем вечернем обращении 24 января украинский президент заявил, что вызвал к себе глав силовых структур страны в связи с крушением в Белгородской области самолета Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные. По поручению Зеленского ГУР выясняет судьбу военнопленных, которые, согласно данным российской стороны, находились на борту самолета. СБУ расследует обстоятельства катастрофы. В ведомстве завели уголовное дело после крушения Ил-76 по статье о «нарушении законов войны», там выясняются «обстоятельства падения».

"И я дал поручение министру иностранных дел Украины проинформировать партнеров об имеющихся данных на Украине. Наше государство будет настаивать на международном расследовании«,— заявил Владимир Зеленский.

«Необходимо четко установить все факты. Настолько, насколько это возможно, учитывая, что падение самолета произошло на российской территории, вне нашего контроля», — сказал Зеленский. Он заявил, что уже успел заслушать доклады главкома ВСУ Валерия Залужного, министра обороны Рустема Умерова, главы ГУР Кирилла Буданова, главы СБУ Василия Малюка и начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталы.

Зеленский отменил все свои поездки по стране после катастрофы с Ил-76. Отмечается, что поездка перенесена до выяснения обстоятельств произошедшего.

Фото: Офис Президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский потребовал международное расследование после крушения самолета Ил-76 с украинскими военнопленными

Зачем Москва созвала срочное заседание Совбеза ООН

Вечером 24 января глава МИД России Сергей Лавров потребовал созвать срочное заседание Совбеза ООН по вопросу крушения Ил-76. Лавров заявил, что Россия приступила к расследованию авиакатастрофы. Глава МИД РФ указал, что Украина не могла не знать об обмене и перевозке украинских военнопленных, и добавил, что Киев на созванном заседании мог бы объяснить случившееся.

Запрос российской стороны должен быть согласован с председателем СБ ООН — Францией. Российский министр выразил надежду, что Париж добросовестно выполнит свои обязательства и как можно скорее назначит заседание.

Однако ночью 25 января стало известно, что французские представители отклонили запрос Москвы о срочном заседании и решили провести его лишь спустя сутки. По словам, первого зампостпреда РФ при международной организации Дмитрия Полянского, такое решение является злоупотреблением полномочиями.

Назначение заседания Совбеза ООН спустя целые сутки после трагедии о много говорит, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Запад пытается выгородить своих украинских марионеток, пытается оттянуть время, чтобы выдумать хоть какие-то оправдание для Зеленского. Но все тщетно. Вина и киевского режима и его западных хозяев, которые вооружали укронацистов, налицо», — посетовал депутат.

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press Расследование крушения российского самолета Ил-76 уже проводит Следственный комитет РФ.

Как в Москве отреагировали на предложение Зеленского

Москва в ответ на слова украинского президента о международном расследовании заявила, что если международное расследование и требуется, то оно необходимо в первую очередь в отношении Украины. «Если он [Зеленский] имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима, оно однозначно нужно», — подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Призывая к международному расследованию, Зеленский пытается замести следы и рассчитывает, что западные хозяева изобретут для него «формулу индульгенции», помогут «замотать» в бесконечных разбирательствах факты о вине Киева в расстреле украинских военнопленных и российского экипажа самолета, перевозивших их к месту обмена, заявил Леонид Слуцкий. По его словам, предложение о проведении международного расследования больше похоже на «дымовую завесу» для сокрытия собственной вины.

«Однако международное расследование преступлений киевского режима, причем независимое международное расследование с привлечением широкого круга экспертов, в том числе российских, а не только заряженных коллективным Западом, безусловно нужно», — заявил Слуцкий в беседе с NEWS.ru.

Какая организация будет расследовать крушение Ил-76

Расследование крушения российского самолета Ил-76 уже проводит Следственный комитет РФ. Будут ли привлекаться к нему международные эксперты, зависит от решения России, которая уж точно не будет реагировать на слова Зеленского, рассказал NEWS.ru профессор факультета международных отношений СПбГУ, политолог Станислав Ткаченко. По его мнению, заявления Киева выглядят как попытка отложить разговор об этом инциденте.

«Если международные эксперты будут привлечены к расследованию крушения, то важно, из какой организации они будут. Одно дело, из Международной организации гражданской авиации (ИКАО), а другое — из какой-либо небольшой независимой организации. От этого зависит качество проведения исследования. Да и России особо не требуется подтверждение своей версии международными экспертами, хотя дипломаты и могут ввязаться в эту „битву“. Как бы то ни было, привлечь к расследованию ООН, например, не выйдет, так как США будут препятствовать этому» — сказал Ткаченко.

Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Место авиакатастрофы в Белгородской области Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Место авиакатастрофы в Белгородской области Фото: vk.com/newsbelgorod/Global Look Press Фото: vk.com/newsbelgorod/Global Look Press Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Фото: vk.com/newsbelgorod/Global Look Press Фото: vk.com/newsbelgorod/Global Look Press Фото: vk.com/newsbelgorod/Global Look Press Фото: vk.com/newsbelgorod/Global Look Press

Какие тайны могут открыть при расследовании

Утром 25 января стало известно, что в Белгородской области нашли оба черных ящика сбитого самолета. Кроме того, на месте крушения обнаружен и речевой самописец, и прибор регистрации параметров полета. Представитель экстренных служб отметил, что состояние аппаратуры хорошее, записи подлежат расшифровке, которая пройдет в специальной лаборатории Минобороны, куда их планируют доставить в пятницу.

Как показывает практика, расшифровка черных ящиков не занимает много времени, иногда на это уходят всего сутки, рассказал NEWS.ru летчик Андрей Красноперов. По его словам, после вскрытия бортовых самописцев найдутся ответы на многие вопросы.

«Станет ясно, что говорили летчики в кабине в момент крушения. Станет ясно, куда попала ракета, скорее всего, в двигатель. Ряд технических параметров, какая была скорость, высота и перегрузка самолета. Скорее всего, подтвердится версия о том, что летчики уводили самолет от населенного пункта», — пояснил Красноперов.

Что случилось с Ил-76

Согласно данным Министерства обороны РФ, удар по Ил-76, на борту которого находились 65 украинских военных, три сопровождавших их российских военнослужащих и шесть членов экипажа, был нанесен 24 января. Самолет выполнял рейс по маршруту аэродром Чкаловский — Белгород, чтобы доставить пленных для обмена, который, по словам главы оборонного комитета Госдумы Андрея Картаполова, должен был пройти в формате «192 на 192». Парламентарий сообщил, что за сбитым Ил-76 следовал еще один борт, где находились 80 бойцов ВСУ, однако его успели развернуть.

В Минобороны РФ заявили, что радиолокационные средства ВКС зафиксировали пуск двух украинских ракет из района села Липцы в Харьковской области. В ходе атаки применялся зенитный ракетный комплекс. Как отметили в ведомстве, Киев «прекрасно знал» о перевозке пленных. Сам процесс обмена был запланирован на вторую половину дня в пункте пропуска «Колотиловка» на российско-украинской границе.

«И тем не менее нацистский киевский режим пошел на данный шаг, преследуя цель обвинить Россию в уничтожении украинских военных. Совершением данного теракта украинское руководство показало свое истинное лицо — пренебрегло жизнями своих граждан», — говорится в Telegram-канале Минобороны.

Что будет с обменом военнопленными дальше

Обмен российскими и украинскими военнопленными будет временно приостановлен, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

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«Самолет был сбит — это несомненно. На снимках видно черное облако и белый шлейф от ракеты. Кроме того, экипаж успел доложить о внешнем воздействии. Речи о недоученности экипажа быть не может, так как пилоты налетали огромное количество часов на самолетах подобного типа. Обмен пленными пока будет приостановлен, но со временем продолжится, так как без него невозможно в нынешних обстоятельствах, это необходимое мероприятие», — заявил Бондарев.

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