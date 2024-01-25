Франция отказала в проведении заседания СБ ООН по катастрофе с Ил-76 Франция отказалась проводить запрошенное РФ заседание СБ ООН по Ил-76

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Франция, в январе занимающая пост председателя Совета Безопасности ООН, отказалась проводить заседание в связи с катастрофой самолета Ил-76, сообщил в личном Telegram-канале первый зампостпреда РФ при международной организации Дмитрий Полянский. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров запросил срочное заседание СБ на 15::00 по местному времени (23:00 мск). По мнению Полянского, такое решение является злоупотреблением полномочий.

Французское председательство выбрало путь злоупотребления своими полномочиями председателя СБ в январе и отказывается удовлетворить наше требование о проведении срочного заседания Совбеза ООН в связи с терактом киевского режима против нашего самолета, перевозившего украинских военнопленных для обмена, — написал Полянский.

По его мнению, таким образом Париж пытается дать Киеву время придумать правдоподобное объяснение происходящего, поэтому заседание будет проведено 25 января в 17:00 по местному времени (01:00 26 января). Полянский посетовал в этой связи, что «некогда славная французская дипломатия девальвировалась до такого мелкого жульничества».

24 января около 11:50 по московскому времени СМИ сообщили, что в Белгородской области упал военный самолет Ил-76. В Министерстве обороны РФ уточнили, что на борту находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. В оборонном ведомстве заявили, что самолет был сбит в результате попадания украинских ракет, выпущенных зенитчиками ВСУ из Харьковской области. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что все люди на Ил-76 погибли.