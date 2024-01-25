Зеленский или Залужный? Кто приказал сбить Ил-76, кому это выгодно

Фото: МО РФ

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что атака на Ил-76, перевозивший пленных бойцов ВСУ, стала следствием внутренней борьбы киевских элит. По мнению экспертов, произошедшее с самолетом может дискредитировать или президента Украины Владимира Зеленского, или главкома вооруженных сил Валерия Залужного. Кому выгоден удар по борту, о чем говорит реакция Киева и какие будут последствия — в материале NEWS.ru.

Что сказал Медведев о крушении Ил-76

Медведев назвал крушение Ил-76, который должен был доставить в Белгород 65 пленных украинцев, следствием подковерных игр на Украине. В своем Telegram-канале он написал: «История с уничтожением самолета Ил-76 — результат внутриполитической борьбы неонацистских элит в Киеве. Война свиней у корыта».

Медведев выразил соболезнования в связи с гибелью россиян, находившихся на борту самолета. Он также допустил, что для сохранения власти украинские элиты продолжат совершать провокации, в том числе убивать своих бойцов и военнопленных, «нещадно бомбить свои города и села, стирая в пыль свои дома и испепеляя своих стариков и детей».

В Министерстве иностранных дел России назвали случившееся «актом безумного варварства» со стороны Киева, который продемонстрировал пренебрежение к человеческой жизни. Представители ведомства добавили, что крушение Ил-76 ставит под большой вопрос возможность каких-либо договоренностей с украинскими властями вне зависимости от их формата.

Катастрофа в Белгородской области может повлиять в целом на ход украинского конфликта, не исключила в разговоре с NEWS.ru украинский общественный деятель, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных страны Лариса Шеслер.

«Инцидент может стать поворотной точкой, поскольку население Украины наконец-то откроет глаза на звериную идеологию, которой руководствуются местные власти. Они не думали о мирных гражданах Донбасса, когда их обстреливали восемь лет, не думают о страданиях людей из-за многочисленных терактов, в том числе и этого», — подчеркнула Шеслер.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дмитрий Медведев

Что известно об ударе ВСУ по Ил-76

Согласно данным Министерства обороны РФ, удар по Ил-76, на борту которого находились 65 украинских военных, три сопровождавших их российских военнослужащих и шесть членов экипажа, был нанесен в 11:15 по московскому времени 24 января.

Самолет выполнял рейс по маршруту аэродром Чкаловский — Белгород, чтобы доставить пленных для обмена, который, по словам главы оборонного комитета Госдумы Андрея Картаполова, должен был пройти в формате «192 на 192». Парламентарий сообщил, что за сбитым Ил-76 следовал еще один борт, где находились 80 бойцов ВСУ, однако его успели развернуть.

В Минобороны утверждают, что радиолокационные средства ВКС зафиксировали пуск двух украинских ракет из района села Липцы в Харьковской области. В ходе атаки применялся зенитный ракетный комплекс. Как отметили в ведомстве, Киев прекрасно знал о перевозке пленных. Сам процесс обмена был запланирован на вторую половину дня в пункте пропуска «Колотиловка» на российско-украинской границе.

«И тем не менее нацистский киевский режим пошел на данный шаг, преследуя цель обвинить Россию в уничтожении украинских военных. Совершением данного теракта украинское руководство показало свое истинное лицо — пренебрегло жизнями своих граждан», — говорится в Telegram-канале Минобороны.

Депутат Госдумы Александр Толмачев назвал террором атаку на самолет, а также отметил, что давать оценку этим действиям должны родные и близкие людей, находившихся на борту.

«На гуманизм и жест доброй воли ответить ракетами, да еще по бортам, на которых свои же, — преступление. О гибели пленных выводы должны делать не мы, а матери, отцы, жены и дети тех, кого наш самолет должен был привезти домой. Убили их родных. А солдаты, которые сейчас воюют на украинской стороне, должны сделать выводы о своем командовании и его методах: вместо возвращения домой — три ракеты от киевского режима», — возмутился парламентарий.

Фото: МО Украины

Что известно о реакции Киева на падение Ил-76

Вскоре после первых сообщений о гибели Ил-76 украинские СМИ распространили информацию о предполагаемой причастности ВСУ к случившемуся. Однако спустя несколько часов материалы некоторых изданий оказались удалены или изменены.

Так, «Украинская правда» сперва опубликовала статью «В Белгородской области РФ упал самолет Ил-76: ВСУ заявили, что это их работа». Авторы материала со ссылкой на источники писали, что борт сбили украинские силы ПВО. Позже из заголовка убрали фрагмент про причастность ВСУ к происшествию, а в тексте констатировали падение самолета. Агентство «РБК-Украина» также удалило упоминание о возможной причастности украинской армии к крушению Ил-76.

Офис президента Украины Владимира Зеленского до самого вечера не давал комментариев относительно происшествия. Как заявил советник главы государства Михаил Подоляк, администрация озвучит позицию «после уточнения всех данных».

Спустя несколько часов после атаки украинская военная разведка признала, что в среду должен был пройти обмен пленными между Москвой и Киевом. Сначала представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил о его приостановке, а затем ведомство выпустило заявление. Представители ГУР отметили, что не обладают «достоверной и исчерпывающей информацией о том, кто именно находился на борту самолета и в каком количестве».

В ведомстве также намекнули, что ответственность за инцидент следует «переложить на Москву» и посадка транспортного самолета в 30-километровой зоне ведения боевых действий «не может быть безопасной и должна обсуждаться обеими сторонами».

Затем с заявлением выступил Генеральный штаб ВСУ, который напрямую не упомянул Ил-76, но отметил, что в последнее время интенсивность ракетных ударов по Харьковской области увеличилась и она «связана с ростом количества военно-транспортных самолетов, направлявшихся в аэропорт Белгорода». Как добавили представители ведомства, ВСУ «продолжат принимать меры для уничтожения средств доставки и контроля воздушного пространства», в том числе на белгородско-харьковском направлении.

Запоздалые комментарии ГУР и украинского генштаба, а также отсутствие внятной реакции офиса Зеленского говорят о том, что Киев пребывает в смятении, высказал мнение политолог Владимир Корнилов. Он полагает, что власти пытаются придумать какое-то объяснение гибели своих пленных.

«Они поспешили сообщить об уничтожении самолета силами ВСУ, но, когда выяснилось, что на его борту находились несколько десятков военнопленных, стали эту информацию подчищать. Это лихорадочное переписывание прежних сообщений говорит о том, что не все в порядке в версиях официальных лиц. Они пытаются лихорадочно что-то придумать, чтобы объяснить сбитие самолета», — пояснил эксперт.

Фото: МО Украины

Кому выгодно крушение Ил-76

По мнению депутата Александра Толмачева, цель атаки на Ил-76 в небе над Белгородской областью заключалась в том, чтобы обвинить Москву в гибели украинских военных. «Почему это сделали именно в воздушном пространстве над Белгородом? Очевидно, что это провокация, чтобы обвинять нашу сторону в трагедии. Враги не могут победить на поле честного боя, поэтому не брезгуют ничем», — считает он.

Однако Лариса Шеслер придерживается иной точки зрения. Она обратила внимание на то, что ГУР Минобороны Украины, которое напрямую подчиняется Зеленскому, подтвердило факт подготовки обмена пленными с Россией.

«В ГУР же могли этот факт умолчать, но на самом деле подчеркнули его. Таким образом, разведка косвенно подтвердила: на борту самолета находились пленные. Иными словами, они хотят сказать, что в этой трагедии виноват Залужный, чтобы найти повод для его замены», — предположила она.

Шеслер напомнила, что украинская элита сегодня фактически разделена на два лагеря — английский и американский. Первый в лице британских спецслужб поддерживает Залужного, второй — Зеленского.

«Между этими частями идет борьба. Сбитый Ил-76 может стать „критерием истины“, когда все обнажат свои лица. Будет видно, кто на какой стороне стоит и чьи интересы защищает», — подчеркнула эксперт.

Член Верховной рады от оппозиционной партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко обнародовал пост, где в нецензурных выражениях охарактеризовал администрацию Зеленского и Минобороны страны. По его мнению, там «сидят и молчат, просто смотрят и ждут, на кого бы все свалить», а также «делят должности и раздумывают, кого уволить».

Какие последствия будет иметь катастрофа

Депутаты Госдумы РФ планируют подготовить обращение к Конгрессу США и бундестагу Германии после крушения Ил-76 под Белгородом, заявил спикер парламента Вячеслав Володин. Политик выразил надежду на то, что после этого Запад «прозреет» и поймет, кого он финансирует.

«Это режим, вскормленный Байденом, Макроном, Шольцем, другими политиками, они должны осознать свою ответственность, а депутаты парламентов должны объявить им импичмент», — сказал Володин.

После крушения самолета пока неясно, продолжится ли обмен пленными и на каких условиях. В МИД уже дали понять, что любые договоренности с Киевом, если таковые вообще последуют, будут подвергаться сомнению.

Как пояснил NEWS.ru депутат Госдумы из комитета по безопасности Абдулхаким Гаджиев, лишь после окончания расследования произошедшего можно принимать решение.

«Все это очень похоже на попытку вновь обвинить во всех своих бедах Россию и, возможно, сорвать процесс обмена пленными. Дальнейшие переговоры по этому вопросу, естественно, пока будут приостановлены. Нужно время, чтобы во всем тщательно разобраться. Само существование нынешнего киевского режима не дает никаких гарантий, что подобное больше не повторится», — заключил он.

Читайте также:

«Назревает смута»: в ГД рассказали о проблемах Украины

Помирит ли Залужный Россию и Украину: чего ждать от соперника Зеленского

Когда закончится СВО, итоги выборов в РФ и США: прогнозы на 2024 год