«Акт безумного варварства»: МИД России о крушении Ил-76 под Белгородом МИД России: Киев сбил Ил-76 и поставил под угрозу возможность любых соглашений

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Власти Украины совершили «акт безумного варварства», заявил в своем Telegram-канале посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, комментируя крушение самолета Ил-76 с пленными ВСУ под Белгородом. Он добавил, что теперь любые возможные договоренности с Киевом оказались под вопросом.

Киев совершил акт безумного варварства, демонстрирующего полное пренебрежение к человеческой жизни. Они, нарушив договоренности, убили наших летчиков и бойцов сопровождения и «пустили в расход» своих же сограждан, — написал Мирошник.

Представители Минобороны Украины сообщили, что пока не могут подтвердить или опровергнуть причастность ВСУ к крушению военного самолета Ил-76 в Белгородской области. В ведомстве добавили, что пока «выясняют информацию» перед тем, как делать заявления.

Минобороны России, в свою очередь, сообщило, что на борту Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. В МО подтвердили, что украинских солдат перевозили в Белгородскую область для обмена.

Позднее губернатор Вячеслав Гладков сказал, что все находившиеся на борту военно-транспортного самолета погибли. Он уточнил, что самолет рухнул в Корочанском районе близ населенного пункта. Место ЧП сейчас оцеплено, там находятся все оперативные службы. Причины инцидента установит комиссия, которая едет к месту крушения борта.