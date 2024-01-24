Минобороны Украины отреагировало на крушение Ил-76 с пленными ВСУ Минобороны Украины устанавливает возможную причастность ВСУ к крушению Ил-76

Фото: vk.com/newsbelgorod/Global Look Press

Представители Минобороны Украины сообщили, что пока не могут подтвердить или опровергнуть причастность ВСУ к крушению военного самолета Ил-76 в Белгородской области. В ведомстве добавили, что пока «выясняют информацию» перед тем, как делать заявления, передает украинское издание «Общественное».

Минобороны России, в свою очередь, сообщило, что на борту Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. В МО подтвердили, что украинских солдат перевозили в Белгородскую область для обмена.

Telegram-канал SHOT написал, что российские пилоты еще одного военного самолета Ил-76 экстренно развернули борт с целью спасти находящихся на борту украинских военных. По его данным, на борту самолета находятся 80 пленных украинцев. Канал со ссылкой на источник заявляет, что 24 января должен был состояться обмен пленными по формуле 192 на 192 на границе Белгородской области.

Ранее глава комитета по обороне Андрей Картаполов выразил мнение, что воздушное судно было сбито Вооруженными силами Украины, чтобы обвинить в трагедии Россию. В Минобороны РФ эту информацию не подтверждали. По словам Картаполова, сейчас не может быть речи об обмене военнопленными.