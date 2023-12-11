Помирит ли Залужный Россию и Украину: чего ждать от соперника Зеленского Военный эксперт Димитриев: Залужный представляет опасность для Зеленского

Фото: president.gov.ua

Валерий Залужный

Вашингтон считает, что скоро придется заменить власть на Украине, сообщил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. По его словам, главный претендент на место президента — главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный. 12 декабря у Владимира Зеленского состоится встреча с президентом США Джо Байденом, на которой, вероятно, они обсудят соперничество украинского лидера с генералом. Сможет ли Залужный занять пост главы государства и пойдет ли он на компромисс с Москвой — в материале NEWS.ru.

Кто займет место Зеленского

Страны Запада все чаще обсуждают необходимость смены власти на Украине, сообщил 11 декабря директор СВР Сергей Нарышкин. Помимо главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в предполагаемый список кандидатов попали соратник Зеленского, глава его администрации Андрей Ермак, бывший консультант той же администрации, блогер Алексей Арестович (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) и мэр Киева Виталий Кличко.

Нарышкин рассказал, что у СВР есть «достоверные данные» о таких дискуссиях между высокопоставленными лицами ведущих стран Запада. Как он добавил, выбор преемника Зеленского обсуждался в кулуарах во время встречи министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе в ноябре.

По мнению европейских функционеров, потенциальный кандидат сыграет роль «украинского Пилсудского», который создаст «санитарный кордон» между Россией и Европой, утверждает глава СВР. «Такой сценарий предусматривает прекращение огня между Москвой и Киевом в момент, когда ВС Украины окончательно утратят наступательный потенциал», — объяснил Нарышкин.

Как развивается конфликт Зеленского и Залужного

Издание «Украинская правда» писало, что конфликт между Залужным и президентом Украины обострился в начале ноября после слов главкома в журнале The Economist. Как отметил генерал, украинская армия не может добиться прорыва на фронте. Главком подчеркивал, что «затягивание боев в нынешнем их формате чревато большими рисками для ВСУ».

На слова Залужного публично ответил сам Зеленский. На совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен он заявил, что не считает ситуацию на фронте патовой, добавив, что «армия страны оказывалась и в более сложных обстоятельствах». Эта полемика дала повод СМИ говорить о том, что офис президента Украины готовит отставку главкома, чтобы таким образом избавиться от соперника на выборах.

В беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Олег Царев отметил, что для украинского лидера ситуация складывается не лучшим образом: на него давят западные союзники, которые недовольны, так как он не выполняет команды Госдепа. 12 декабря ему предстоит встретиться с президентом США Джо Байденом. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что стороны обсудят потребности Киева. Однако ждать теплого приема, считает Олег Царев, Зеленскому не стоит.

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский

«Я уверен, что встреча с Байденом во вторник будет крайне негативной для Зеленского. Ему выдадут последнее предупреждение, вручат черную метку, ведь войну с Россией надо заканчивать, продолжительный конфликт не входит в стратегические планы США. Они уже получили все бонусы, которые хотели извлечь из этого конфликта. Дальше идут минусы и риски», — отметил бывший нардеп.

Как считает собеседник NEWS.ru, в следующем году Зеленский, лишенный былой поддержки, рискует либо потерять одну или несколько областей Украины, либо столкнуться с попыткой путча. Основными претендентами на его место Царев считает других политиков — спикера Рады Руслана Стефанчука или депутата Дмитрия Разумкова.

«Главком ВСУ будет выполнять роль силового прикрытия переворота. Впоследствии он просто останется на своем месте», — предполагает экс-депутат.

Вечером в понедельник, накануне встречи с Байденом, Зеленский решительно заявил, что не пойдет на компромисс с президентом России Владимиром Путиным.

Что говорят эксперты о Залужном

Выступление Залужного в ноябре породило не только волну слухов о его ссоре с Зеленским, но и разговоры о возможном начале диалога России и Украины. Издание Financial Times со ссылкой на анонимные источники сообщило, что после слов главкома о ситуации на линии фронта некоторые западные лидеры задались вопросом, не пора ли Киеву переходить к переговорам.

«Oткровеннoсть Залужного удивила многих укрaинцев, а некоторые зaпадные лидеры даже пoзвонили в Киев, чтобы спросить, что это знaчит и являютcя ли перeговоры сейчас приоритетом», — пишет газета.

Президент России Владимир Путин еще в первые дни СВО публично обращался к украинским генералам, призывая их забрать власть из рук «наркоманов и неонацистов, засевших в Киеве», и договариваться с Москвой. «Похоже, нам с вами будет легче договориться», — говорил тогда президент.

Фото: Kremlin.ru Владимир Путин

Хотя Залужного и рассматривают как некую оппозиционную Зеленскому фигуру, не стоит питать на его счет лишних иллюзий, считает бывший донецкий политолог, обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

«Когда обсуждают у нас перспективы прихода к власти Залужного, я хочу напомнить, что он любил позировать на фоне статуэтки Степана Бандеры. Залужный, во всяком случае в последнее время, позиционирует себя как радикальный националист. Так что иллюзий питать, наверное, не стоит», — пояснил Корнилов в интервью NEWS.ru.

Чем известен Залужный

Валерий Залужный — кадровый военный, который прошел все ступени службы. Первое большое назначение он получил в 2007 году, став начальником штаба и первым заместителем командира 24-й Железной механизированной бригады в Яворове (Львовская область). Впоследствии Залужный возглавлял 51-ю отдельную механизированную бригаду в Волынской области, с июля 2014 года принимал участие в боевых действиях в Донбассе и был назначен на пост замкомандующего сектором С, прошел через дебальцевский котел.

В 2017-м военному присвоили звание генерал-майора и назначили его первым заместителем командующего войсками одного из трех оперативных командований, на которые были поделены сухопутные части ВСУ, — командования «Запад». С 2018 по 2019 год он был начальником объединенного оперативного штаба ВСУ и первым заместителем командующего объединенными силами, с 2019-го — командующим войсками командования «Север».

Фото: president.gov.ua Валерий Залужный

В июле 2021-го Залужный стал главкомом ВСУ, а в марте 2022-го был повышен в звании до генерала армии Украины. Военные аналитики называют его сторонником тактики НАТО. Например, Залужный обязал военных изучать английский язык и активно выступал за интеграцию с Альянсом.

В прошлом году он попал в топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time. Как известно из разных утечек из киевских коридоров власти, главком неоднократно выступал против решений Зеленского: например, не хотел выполнять приказ президента удерживать Бахмут (Артемовск), где ВСУ в итоге понесли колоссальные потери, и возражал против повторения аналогичной операции в Авдеевке.

«Своими выступлениями Залужный действительно сумел заработать немало политических очков и создал угрозу для президента», — заметил в разговоре с NEWS.ru бывший депутат горсовета Одессы, политолог и военный эксперт Игорь Димитриев.

Как считает эксперт, поэтому внимание Зеленского смещается с фигуры главкома ВСУ на его «оппонента» в военной иерархии — командующего сухопутными войсками генерала Александра Сырского.

«По многим данным, Залужный теперь представляет политическую опасность для Зеленского своим едва ли не вдвое большим авторитетом. Многие говорят о возможности военного переворота или официальной победы Залужного над Зеленским в случае перевыборов. А Сырский — альтернативный военный герой, на которого смещается акцент в публичных заявлениях», — добавил Димитриев.

С кем будет договариваться Россия

Какие бы кадровые перестановки ни произошли, считает Владимир Корнилов, необходимо помнить не о том, кто подписывает договоренности, а кто их выполняет на практике — в частности, на линии боевого соприкосновения. Политолог напомнил, что Москва уже вела диалог с представителями Киева в начале СВО, но это ни к чему не привело.

«Все понимают, что полномочия на ведение переговоров от имени Украины имеет не Зеленский, не Залужный, а Соединенные Штаты Америки. И уж кого они там назначат — посла США, представителя Госдепа, шефа Пентагона, — договариваться можно с кем угодно. А вот кто будет выполнять договоренности — большой вопрос», — подчеркнул эксперт.

Читайте также:

Личный враг Зеленского: кто и как убил Киву, кому это выгодно на самом деле

«Назревает смута»: в ГД рассказали о проблемах Украины

«Есть шанс продвинуться»: военкор Коц о новом витке украинского конфликта