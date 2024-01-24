В Госдуме назвали причину сбития Ил-76 именно в Белгороде Депутат Толмачев: сбив Ил-76 над Белгородом, Киев рассчитывал обвинить Москву

Фото: Павел Колядин/ТАСС

Российский Ил-76 сбили именно в воздушном пространстве над Белгородом для того, чтобы переложить ответственность на Россию, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, мир дожил до того, что украинцы американским оружием убивают таких же украинцев. Он отметил, что после это солдаты ВСУ должны сделать выводы о своем командовании и его методах.

Добро пожаловать в новую реальность: украинцы американским оружием убивают таких же украинцев. Почему это сделали именно в воздушном пространстве над Белгородом? Очевидно, что это провокация, чтобы обвинить нашу сторону в трагедии, — заявил Толмачев.

Он пообещал, что ответственные за удар по самолету незамедлительно столкнутся с политическими последствиями. Депутат обратил внимание, что ВСУ использовали иностранное оружие.

Вместо возвращения домой — три ракеты от киевского режима. Причем двух видов — из Америки и Европы. Политические последствия обязательно будут. Военнослужащие, видя, что по ним ведется огонь, проявили мужество и настоящий героизм — летчики увели самолет от населенных пунктов, спасли тех, кто на земле, — сказал Толмачев.

Авиакатастрофа произошла в районе полудня 24 января. Минобороны России сообщало, что на борту Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. В МО подтвердили, что украинских солдат перевозили в Белгородскую область для обмена.

Telegram-канал SHOT писал, что российские пилоты еще одного военного самолета Ил-76 экстренно развернули борт с целью спасти находящихся на борту украинских военных. По его данным, на борту самолета находятся 80 пленных украинцев. Канал со ссылкой на источник заявлял, что 24 января должен был состояться обмен пленными по формуле 192 на 192 на границе Белгородской области.