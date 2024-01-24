Эксперт назвала возможную причину атаки ВСУ на Ил-76 Глава Союза эмигрантов Украины: атака на Ил-76 призвана подставить Залужного

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

Атака на самолет Ил-76 могла быть организована, чтобы подставить главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного, сказала NEWS.ru глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер. По ее словам, в пользу этой версии говорит заявление представителя Главного управления разведки (ГУР) страны о том, что 24 января должен был состояться обмен военнопленными.

Главное управление разведки подчиняется президенту Зеленскому. И оно косвенно подтвердило, что на борту самолета находились пленные. Иными словами, они (представители ГУР – NEWS.ru) хотят сказать, что в этой трагедии виноват Залужный, чтобы найти повод для его замены, — сказала эксперт.

По словам Шеслер, на Украине идет борьба между «американской» и «английской» частями элиты. Она предположила, что трагедия с Ил-76 может раскрыть карты украинских политиков, показав, кто защищает чьи интересы.

По данным Минобороны, военный самолет Ил-76, потерпевший крушение на территории Белгородской области 24 января, был поражен ВСУ из района села Липцы Харьковской области с помощью зенитного ракетного комплекса. В ведомстве сообщили, что на борту воздушного судна находились шестеро членов экипажа, 65 взятых в плен военнослужащих украинской армии, а также трое сопровождающих. Отмечается, что военнопленных перевозили в Белгородскую область для обмена.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин, комментируя крушение Ил-76, заявил, что Украина представляет собой кровавую террористическую организацию под руководством президента Владимира Зеленского. По его словам, после того, как «Запад приостановил помощь», в Киеве «пошли на полный террор».