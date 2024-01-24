ВСУ выпустили заявление после крушения Ил-76 под Белгородом Генштаб ВСУ заявил, что продолжит уничтожать средства доставки в зону СВО

Фото: vk.com/newsbelgorod/Global Look Press

Генеральный штаб ВСУ после крушения российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области опубликовал на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) пост, в котором заявил, что продолжит принимать меры по уничтожению российских средств доставки в зону СВО. Прямого подтверждения причастности к авиакатастрофе в сообщении украинского военного командования нет.

Вооруженные Силы Украины продолжат применять меры уничтожения средств доставки, контроля воздушного пространства для ликвидации террористической угрозы, в том числе на Белгород-Харьковском направлении, — говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что в ВСУ заметили связь между активностью военно-транспортной авиации в аэропорту Белгорода и количеством ракетных ударов ВС РФ в Харькове и области. Там добавили, что решили действовать, чтобы снизить ракетную угрозу.

Немецкая газета Bild со ссылкой на Генштаб ВСУ ранее заявила, что на борту Ил-76, потерпевшего крушение в Белгородской области, находились не украинские военнопленные, а ракеты С-300. Издание сочло заявление Минобороны РФ необоснованным, сославшись на то, что ведомство не предоставило фото и видео с места происшествия.