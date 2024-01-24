В ФРГ назвали необоснованным заявление РФ о гибели пленных на борту Ил-76 Bild: на борту потерпевшего крушение под Белгородом Ил-76 были ракеты С-300

Фото: ТАСС

Немецкая газета Bild со ссылкой на Генштаб ВСУ утверждает, что на борту Ил-76, потерпевшего крушение в Белгородской области, находились не украинские военнопленные, а ракеты С-300. Издание сочло заявление Минобороны РФ необоснованным, сославшись на то, что ведомство не предоставило фото и видео с места происшествия.

Источники в Генштабе [ВСУ] утверждают, что на борту самолета находились ракеты С-300, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сотрудники Следственного комитета России приступили к осмотру места крушения российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. На борту находились 65 пленных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Минобороны РФ ранее заявило, что военный самолет Ил-76, перевозивший пленных ВСУ в Белгородскую область, был поражен Вооруженными силами Украины из района села Липцы Харьковской области с помощью зенитного ракетного комплекса. Ведомство также назвало произошедшее с Ил-76 терактом.

Ведомство указало, что обмен военнопленными должен был состояться 24 января во второй половине дня в пункте пропуска Колотиловка на границе России и Украины. Как сообщает МО, обмен был заранее обговорен обеими сторонами.