«Назревает смута»: в ГД рассказали о проблемах Украины Депутат Бородай: в украинской армии ощущается падение боевого духа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ключевые проблемы Украины на сегодняшний день — падение боевого духа в армии и нестабильная внутриполитическая обстановка, которые сказываются на боеспособности подразделений ВСУ в зоне СВО, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Государственной думы РФ и глава Союза добровольцев Донбасса (СДД) Александр Бородай. По мнению парламентария, сложившаяся ситуация может положительно отразиться на перспективах российских войск.

Конечно, у них сейчас начинает ощущаться падение боевого духа. Прежде всего у тех подразделений, которые находятся на фронте, потому что перспективы, мягко говоря, неочевидные. «Великой перемоги» не случилось. В марионеточном украинском государстве назревает внутренняя смута, — сказал Бородай.

Под смутой глава СДД имеет в виду шаткие позиции президента Украины Владимира Зеленского, чья легитимность, по его словам, вызывает все больше вопросов. Бородай считает, что особенного обострения ситуации можно ожидать, когда наступят президентские выборы. Кроме того, обстановка в зоне конфликта будет во многом зависеть от хода выборов в США, где также идет активная борьба за власть, отметил спикер. Он добавил, что сложившаяся ситуация играет на руку России.

У нас в этой связи перспективы хорошие. Мы ведем борьбу, конечно, с очень мощным противником, ведь нам противостоит никакая не Украина — нам противостоит в целом весь западный мир. Но есть существенный плюс для нас: тот режим, который они на Украине установили, и собственный режим в США отличаются одной характеристикой — это политически нестабильные режимы, — подчеркнул политик.

Ранее «Украинская правда» рассказала об обострении конфликта Владимира Зеленского с главкомом ВСУ Валерием Залужным. Издание со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что последнего могут отправить в отставку, однако это благотворно скажется на его рейтинге и будет способствовать старту его политической карьеры.