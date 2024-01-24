«Война свиней у корыта»: Медведев назвал причину крушения Ил-76 Медведев: крушение Ил-76 стало результатом борьбы неонацистских элит в Киеве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Крушение военного самолета Ил-76 с пленными ВСУ стало результатом внутренней политической борьбы «неонацистских элит» в Киеве, заявил в Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, происходящее на Украине является «войной свиней у корыта».

История с уничтожением самолета Ил-76 — результат внутриполитической борьбы неонацистских элит в Киеве. Война свиней у корыта. <...> Дальше будет только хуже: эти трезубые уродцы для сохранения своей власти будут с легкостью убивать своих военнослужащих и военнопленных, чему научились за 700 дней СВО, — написал Медведев.

Политик допустил, что украинские власти начнут «нещадно бомбить свои города и села». Он выразил мнение, что у истеблишмента в Киеве нет никаких ограничений. Медведев также назвал героями российских летчиков, которые погибли при крушении Ил-76.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что погибли все находившиеся на борту военно-транспортного самолета. Он уточнил, что борт рухнул в Корочанском районе вблизи населенного пункта. Место ЧП сейчас оцеплено, там находятся оперативные службы.

Telegram-канал Mash пишет, что экипаж военного самолета Ил-76 пожертвовал собой и увел судно в поле, чтобы не дать ему упасть на село Яблоново. По данным канала, у них было примерно 40 секунд, чтобы спастись и выпрыгнуть с парашютом, но тогда самолет рухнул бы на населенный пункт.