Зеленский отменил поездку по Украине после катастрофы Ил-76 РБК-Украина: Зеленский отложил поездку в регионы страны из-за катастрофы Ил-76

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский отменил поездку по стране после катастрофы самолета Ил-76, сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на осведомленные источники. Отмечается, что поездка перенесена до выяснения обстоятельств произошедшего.

Зеленский до выяснения обстоятельств падения российского самолета Ил-76 <...> отменил региональную поездку в центральные области, — говорится в сообщении.

24 января около 11:50 по московскому времени СМИ сообщили, что в Белгородской области упал военный самолет Ил-76. В Министерстве обороны РФ уточнили, что на борту находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. В оборонном ведомстве заявили, что самолет был сбит в результате попадания украинских ракет, выпущенных зенитчиками ВСУ из Харьковской области.

Представитель американского Госдепартамента Ведант Пател заявлял, что власти США ожидают расследования причин катастрофы российского военного самолета Ил-76 с украинскими военнопленными под Белгородом как от России, так и от Украины. Сотрудник дипведомства сообщил, что в курсе заявлений от обеих сторон по поводу крушения борта.