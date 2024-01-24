Власти США отреагировали на катастрофу Ил-76 под Белгородом Госдеп: США ожидают от России и Украины расследований причин крушения Ил-76

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти США ожидают расследования причин катастрофы российского военного самолета Ил-76 с украинскими военнопленными под Белгородом как от России, так и от Украины, заявил представитель Госдепартамента Ведант Пател. Сотрудник дипведомства сообщил, что в курсе заявлений от обеих сторон по поводу крушения борта, передает ТАСС.

В настоящий момент я не могу предоставить независимое подтверждение на этот счет. Я видел эти публикации, и мы надеемся, что причастные стороны проведут расследование этих сообщений, чтобы установить обстоятельства, — сообщил Пател.

Представитель Госдепа добавил, что пока не готов изложить официальную позицию США или свою точку зрения о произошедшем. При этом он подчеркнул, что в Вашингтоне поддержали бы проведение Москвой и Киевом собственных разбирательств.

Ранее Минобороны РФ подтвердило, что военный самолет Ил-76, на котором перевозили 65 пленных солдат ВСУ для обмена, потерпел крушение под Белгородом в результате попадания украинских ракет, запущенных из Харьковской области. По данным ведомства, на борту также находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что все люди на Ил-76 погибли.