РФ запросила срочное заседание СБ ООН по крушению Ил-76 под Белгородом Лавров: Россия запросила срочное заседание СБ ООН по крушению самолета Ил-76

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

РФ запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с крушением военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области на 15:00 по нью-йоркскому времени (23:00 мск), заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Нью-Йорке. Дипломат обратил внимание, что украинская сторона могла бы рассказать, как случилась трагедия. Прямая трансляция ведется на официальном YouTube-канале российского внешнеполитического ведомства.

Мы запросили уже около часа-полутора назад срочное заседание Совета Безопасности ООН в 15:00 по нью-йоркскому времени. Очень рассчитываем, что французское председательство добросовестно выполнит свои обязанности и назначит такое заседание как можно скорее, — сказал он.

Лавров отметил, что Россия приступила к расследованию авиакатастрофы. Глава МИД РФ указал, что Украина не могла не знать об обмене и перевозке украинских военнопленных, и добавил, что Киев на созванном заседании мог бы объяснить случившееся.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем напомнил последнему о необходимости соблюдения принципов беспристрастности для всех сотрудников секретариата всемирной организации. Также стороны подчеркнули важность укрепления центральной роли ООН в глобальной политике и обсудили сотрудничество России с организацией.