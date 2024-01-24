Лавров напомнил Гутерришу о принципах беспристрастности Секретариата ООН

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем напомнил последнему о необходимости соблюдения принципов беспристрастности для всех сотрудников секретариата всемирной организации, сообщили в МИД РФ. Также стороны подчеркнули важность укрепления центральной роли ООН в глобальной политике и обсудили сотрудничество России с организацией.

Лавров <...> особо подчеркнул императив неукоснительного соблюдения всеми сотрудниками Секретариата ООН принципов беспристрастности и равноудаленности в строгом соответствии с уставом организации. <...> С обеих сторон отмечена важность дальнейшего укрепления центральной координирующей роли ООН в глобальной политике при учете самого широкого спектра мнений ее государств-членов, — говорится в сообщении.

Ранее Лавров в ходе открытых дебатов по ситуации на Ближнем Востоке заявил о необходимости для Совета Безопасности ООН выполнить свой мандат и призвать к прекращению огня в секторе Газа. По его словам, любые разговоры о будущем анклава без этого не имеют смысла, однако страны Запада стараются избежать такого «неудобного момента».

Кроме того, он призвал не позволить «похоронить» решение ООН о создании палестинского государства. Лавров подчеркнул, что однажды подобное уже случилось в отношении одобренных СБ минских договоренностей 2015 года, а потому «нельзя допустить повторения преступных действий и в отношении палестинского народа».