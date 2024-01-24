Лавров призвал СБ ООН «выполнить свой мандат» в секторе Газа Лавров: СБ ООН должен призвать к прекращению огня в секторе Газа

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Совет Безопасности ООН должен выполнить свой мандат и призвать к прекращению огня в секторе Газа, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе открытых дебатов по ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, любые разговоры о будущем анклава без этого не имеют смысла, однако страны Запада стараются избежать такого «неудобного момента».

Хочу подчеркнуть — Совет Безопасности ООН по-прежнему должен выполнить свой мандат и призвать к прекращению огня, иначе нет никакой гарантии, что боевые действия не возобновятся с новой силой. <...> Лукавая логика западных делегаций очевидна. Заблокировав все столь остро необходимые усилия Совета призвать стороны к прекращению огня, США и их союзники хотят как можно скорее перевернуть эту крайне неудобную для себя страницу, — сказал Лавров.

Глава МИД РФ с 22 по 24 января находится в Нью-Йорке, где участвует в дебатах СБ ООН по Ближнему Востоку и в заседании по Украине. Глава российского внешнеполитического ведомства уже провел переговоры в штаб-квартире ООН с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Также Лавров встретился с коллегами из Ирана, Индонезии и Ливана.

Ранее портал Axios сообщил, что Израиль через посредников в Катаре и Египте предложил радикальному движению ХАМАС прекратить боевые действия в секторе Газа на два месяца при условии освобождения всех заложников. При этом отмечается, что предложение не включает соглашение о прекращении войны. По данным Тель-Авива, радикалы удерживают более 130 заложников, ожидается решение ХАМАС.