Израиль предложил прекратить бои в Газе Израиль призвал на два месяца прекратить бои в Газе при освобождении заложников

Фото: Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press

Израиль через посредников в Катаре и Египте предложил радикальному движению ХАМАС прекратить боевые действия в секторе Газа на два месяца при условии освобождения всех заложников, сообщает интернет-портал Axios. При этом отмечается, что предложение не включает соглашение о прекращении войны.

[Власти Израиля] передали ХАМАС предложение через катарских и египетских посредников, включающее приостановку боевых действий на срок до двух месяцев в рамках многоэтапной сделки, предусматривающей освобождение всех заложников, удерживаемых в Газе, — говорится в публикации.

По данным Тель-Авива, радикалы удерживают более 130 заложников. В настоящее время израильские чиновники ждут ответа от ХАМАС. Отмечается, что они настроены оптимистично относительно возможности достичь прогресса в ближайшее время.

Предполагается, что в рамках сделки в первую очередь будут освобождены женщины, мужчины старше 60 лет и заложники в тяжелом состоянии. После этого из плена выйдут военнослужащие и мужчины младше 60 лет, затем израильской стороне передадут тела погибших. В обмен на это Израиль будет освобождать находящихся под стражей палестинцев.

Кроме того, в рамках возможных договоренностей Армия обороны Израиля передислоцирует часть своих сил, выведет их из основных населенных пунктов сектора Газа и санкционирует постепенное возвращение палестинского гражданского населения. При этом представители правительственных кругов США заявили изданию, что подобная сделка «является единственным путем, который может привести к прекращению огня в Газе».

Ранее сообщалось, что Израиль отверг предложение ХАМАС о прекращении огня в ответ на освобождение заложников. Инициатива является частью сделки между враждующими сторонами, которую продвигают США, Египет и Катар.

Также стало известно, что родственники израильтян, взятых в заложники бойцами ХАМАС, устроили митинг у резиденции Нетаньяху в Кесарии. Они потребовали от главы правительства решиться на «смелый шаг» ради возвращения людей.