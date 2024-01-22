Израиль отверг предложение ХАМАС о прекращении огня NBC: Израиль отказывается прекращать огонь в ответ на освобождение заложников

Фото: idf.il

Власти Израиля отвергли предложение палестинского движения ХАМАС о прекращении огня в ответ на освобождение заложников, сообщает телеканал NBC со ссылкой на дипломатические источники. Сделку между враждующими сторонами продвигают США, Катар и Египет и на сегодняшний день основная ее часть согласована.

Большая часть деталей согласована. Пунктом преткновения является то, что Израиль не соглашается на постоянное прекращение огня, — цитирует канал одного из собеседников.

План сделки между Израилем и ХАМАС состоит из трех частей. Первая его часть предусматривает освобождение палестинским движением всех заложников из числа гражданских лиц. Ответными действиями Израиля должны стать освобождение нескольких сотен палестинских заключенных, прекращение огня, обеспечение свободы передвижения в секторе Газа и разрешение на увеличение объемов гумпомощи населению.

Согласно второй части плана, ХАМАС отпускает взятых в плен израильских женщин-военнослужащих, а Тель-Авив – освобождает оставшихся палестинских заключенных. Третья часть подразумевает освобождение ХАМАС израильских военнопленных-мужчин и вывод Израилем части своих сил из анклава.

Ранее сообщалось, что родственники израильтян, взятых в заложники бойцами ХАМАС, устроили митинг возле резиденции премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в Кесарии. Они требуют от главы правительства решиться на «смелый шаг» ради возвращения людей, которые все еще живы. Участники акции рассчитывают на затяжной протест, поэтому возле дома политика уже начали устанавливать палатки.