Израильтяне собрались у дома Нетаньяху с требованием пойти на «смелый шаг» Израильтяне вышли на митинг к дому Нетаньяху с требованием вернуть заложников

Фото: Israel Fuguemann/Keystone Press Agency/Global Look Press

Родственники израильтян, взятых в заложники бойцами ХАМАС, устроили митинг возле резиденции премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в Кейсарии, сообщает Times of Israel. Они требуют от главы правительства решиться на «смелый шаг» ради возвращения людей, которые все еще живы. Участники акции рассчитывают на затяжной протест, поэтому возле дома политика уже начали устанавливать палатки.

Это перешло от мольб об их возвращении к мольбам о спасении их жизней. Это вопрос жизни и смерти, — заявила Эла Бен Ами, чей отец Охад все еще находится в плену у ХАМАС.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что фаза интенсивных боевых действий на севере сектора Газа завершилась. Он также анонсировал окончание вооруженного противостояния на юге палестинского анклава.

Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс ранее заявил, что сектор стал местом смерти и отчаяния. По его словам, в регионе надвигается катастрофа в области здравоохранения. Так, десятки тысяч людей уже убиты или серьезно ранены. Большую часть пострадавших и погибших при этом составляют женщины и дети.