Лавров ответил Израилю на обвинения в военном сотрудничестве с Ираном Лавров обменялся упреками с постпредом Израиля на заседании СБ ООН по Газе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и постоянный представитель Израиля Гилард Эрдан обменялись упреками в ходе заседания Совета Безопасности ООН по палестинскому вопросу. Пикировка произошла из-за того, что израильский дипломат раскритиковал Иран, обвинив его в поставках оружия России, которое та, по словам Эрдана, использует в зоне СВО.

Сегодня некоторые делегации сочли возможным заученно скороговоркой повторить обвинения России в связи со специальной военной операцией против нацистского режима в Киеве. Коллеги, оставляю эти высказывания на вашей совести, хотя понимаю, что она многое стерпит, — сказал Лавров.

Он также призвал не позволить «похоронить» решение ООН о создании палестинского государства. Лавров подчеркнул, что однажды подобное уже случилось в отношении одобренных СБ минских договоренностей 2015 года, а потому «нельзя допустить повторения преступных действий и в отношении палестинского народа».

Также Лавров заявил, что Совет Безопасности ООН должен выполнить свой мандат и призвать к прекращению огня в секторе Газа. По его словам, любые разговоры о будущем анклава без этого не имеют смысла, однако страны Запада стараются избежать такого «неудобного момента».