Экс-глава «Вагнера» обучит добровольцев: новости СВО на вечер 29 сентября Последние новости об СВО на Украине

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

29 сентября Минобороны РФ сообщило, что российские десантники на багги, вооруженных комплексами «Конкурс» и «Корнет», уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра в районе Антоновского моста. По данным ведомства, его обнаружили у заброшенных дач c помощью средств объективного видеоконтроля.

Представитель российских силовых служб рассказал в беседе с ТАСС, что в Херсонской области силы ВС РФ ликвидировали группу украинских диверсантов, которые пытались форсировать Днепр на лодках. Он подчеркнул, что вблизи острова Антоновский были убиты около 20 бойцов ВСУ, а также уничтожены четыре лодки.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо до этого отмечал, что бойцы ВСУ продолжают попытки высадиться на отдельных участках левого берега Днепра, однако они своевременно пресекаются российскими военными. По его словам, украинские военнослужащие не смогут создать плацдармы в этом районе.

Как сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», Воздушно-космические силы России уничтожили переправы через реку Оскол, по которым получала снабжение группировка украинских войск у границы Харьковской области и Донбасса. Военкоры уточнили, что удары по переправам наносились высокоточными ракетами Х-38 класса «воздух — поверхность». По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, из-за уничтожения мостов через Оскол ВСУ стали испытывать трудности с поставками на Купянском направлении.

Фото: МО Украины

Военкор Александр Коц рассказал, что солдаты ВСУ во время ночной атаки в районе Клещеевки попытались перейти железную дорогу и закрепиться на позициях российских сил. По его словам, противнику не удалось это сделать. Российские силы, в частности, смогли подорвать украинский бронеавтомобиль в районе Клещеевки. Кадры с места удара опубликовали бойцы ВСУ. Также в Сети появилась видеозапись с моментом атаки по окопу ВСУ в районе Клещеевки.

По словам советника главы ДНР Яна Гагина, вечером 28 сентября украинские военные попытались пересечь железнодорожную ветку в пригороде Артемовска, в ночь на 29 сентября эти действия продолжились. Он подчеркнул, что российским силам удалось отбить попытки нападения ВСУ. Были убиты более 20 военных противника.

Военный эксперт Борис Рожин опубликовал видео уничтожения танка ВСУ в районе населенного пункта Гуляйполе. По военной технике противника работала артиллерия 177-го полка морской пехоты ВС России.

Telegram-канал «Работайте, братья» сообщил, что российские военные атаковали места дислокации ВСУ на Краснолиманском направлении. Удар по позициям ВСУ нанесли бомбардировщики группы «Центр».

По данным военкора Чингиса Дамбиева, российские военные подбили в зоне СВО украинскую бронемашину Humvee, переданную Западом. Уничтожение автомобиля попало на камеру установленного в нем видеорегистратора, снявшую салон и капот. Также были опубликованы кадры с беспилотника, снимавшего боевые действия.

Фото: Sgt. Tara Fajardo Arteaga/Keystone Press Agency/Global Look Press Humvee

Как сообщил Telegram-канал «Танкисты ЮВО», экипаж российского танка, выполняя маневры на поле боя, изобразил мужской половой орган. Военные адресовали противнику такое послание, попутно ведя огонь по его расположениям.

Представители экстренных служб Херсонской области рассказали в беседе с РИА Новости, что ВСУ обстреляли населенный пункт Алешки в Херсонской области. В результате атаки погибла 19-летняя девушка.

Как заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, украинские войска атаковали приграничный город Шебекино. По его словам, огонь велся с применением минометов и танкового орудия. Он уточнил, что при обстреле была повреждена промышленная инфраструктура.

Как отмечает Telegram-канал Mash, в результате танкового обстрела Белгородской области пострадал гражданин Китая — ему сломало руку от взрывной волны. По информации канала, также украинские военные начали стрелять по электроподстанции у села Нежеголь из Т-64, который они подогнали к приграничному селу Гатище в Харьковской области. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Кроме того, Гладков сообщил, что ВСУ нанесли артиллерийский удар по населенному пункту Дорогощь. По его словам, пострадавших в результате обстрела нет, получили повреждения два частных жилых дома и местная школа.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что 10 украинских дронов пытались атаковать регион в ночь на 29 сентября. По его словам, все беспилотники были сбиты силами противовоздушной обороны.

В свою очередь калужский губернатор Владислав Шапша рассказал об уничтожении украинского дрона системами ПВО на территории области в ночь на 29 сентября.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что украинский беспилотник со взрывчаткой и поражающими элементами пытался атаковать Брянскую область, но был сбит. По данным канала, в результате уничтожения БПЛА никто не пострадал. В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.

Как заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, силы противовоздушной обороны будут тщательнее защищать город от возможных ракетных обстрелов ВСУ. По его словам, сейчас власти города понимают, что нужно делать во время воздушной тревоги.

Как заявил Bloomberg неназванный европейский чиновник, участившиеся атаки на Крым вряд ли помогут украинским войскам в совершении прорыва в ходе контрнаступления в текущем году. По его словам, официальные лица союзников Киева по-прежнему настроены скептически относительно успехов ВСУ на фронте.

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что украинские войска начнут новое контрнаступление весной 2024 года. По его мнению, ВСУ придется ждать благоприятных погодных условий, чтобы полученные от США танки не застревали в грязи.

Экс-заместитель главы Министерства обороны Украины Анна Маляр рассказала, что ВСУ оказались в сложной ситуации на линии фронта, продвижение осуществляется крайне медленно. По ее словам, украинским войскам не хватает вооружений, несмотря на поддержку западных держав.

Фото: МО Украины

Как считает журналист The New York Times Дэвид Френч, конфликт на Украине с большой долей вероятности может завершиться тупиковой ситуацией. По его мнению, в таком случае Россия сохранит за собой большую часть территорий и в итоге одержит победу. Журналист заявил, что противоборствующие стороны создадут статичную линию обороны.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что оружие, поставляемое Киеву странами Запада, станет основой для более прочных позиций за столом переговоров по урегулированию конфликта. В Альянсе отметили, что поставки оружия Украине представляют собой «путь к миру».

Президент России Владимир Путин поручил экс-начальнику штаба группы «Вагнер» полковнику в отставке Андрею Трошеву заняться формированием добровольческих подразделений для выполнения боевых задач в зоне СВО. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Трошев уже получил должность в Минобороны РФ, но не уточнил, какую. При этом он заявил, что вопрос о полноценном возвращении ЧВК «Вагнер» в зону СВО на Украине следует задавать Минобороны России.

Как заявил военный эксперт Василий Дандыкин, основная задача ВС РФ на осенне-зимний период заключается в том, чтобы не допустить укрепления оборонительных позиций украинской армии. По его словам, укрепления противника в районе Купянска и Донецка могут создать проблемы при наступлении российских войск. При этом он подчеркнул, что уже предпринимаются определенные шаги для разрушения украинской обороны.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

По словам замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимира Цимлянского, на сегодняшний день дополнительные мобилизационные мероприятия не планируются. Он отметил, что добровольцев и контрактников сейчас достаточно для выполнения задач в рамках СВО.

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой сообщил, что новые добровольческие подразделения в зоне СВО займутся в том числе разведкой и штурмом позиций ВСУ. Он не исключил, что эти отряды заполнят брешь, образовавшуюся после ухода ЧВК «Вагнер» из районов СВО. Также он считает, что призывников не отправляют в зону спецоперации из-за недостаточной подготовки. Липовой объяснил, что года срочной службы недостаточно для получения всех необходимых боевых навыков.

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший заявил, что в случае своего избрания он завершит конфликт на Украине за 100 дней. Демократ пообещал немедленно приступить к решению этого вопроса, как только он займет пост главы Белого дома.

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