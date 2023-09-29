Российский танк нарисовал на поле боя тот самый орган и попал на видео Танк ВС РФ изобразил непристойный рисунок на поле боя прямо во время стрельбы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экипаж российского танка, выполняя маневры на поле боя, изобразил мужской половой орган, сообщает Telegram-канал «Танкисты ЮВО». Такое послание военные адресовали противнику, попутно ведя по его расположениям огонь.

На опубликованной каналом видеозаписи можно увидеть, как танк ВС РФ передвигается по открытой местности и наносит удары по позициям украинских войск в близлежащей лесополосе. При этом след от гусениц оставляет на поросшем травой грунте изображение. Когда рисунок был завершен, танк уехал. По информации Telegram-канала, бой разворачивался на Марьинском направлении в Донецкой Народной Республике.

Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ под Андреевкой на южном фланге Артемовска. Он отметил, что на позицию был сброшен снаряд — в результате прямого попадания произошла детонация боекомплекта.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины предприняли неудачную попытку вытеснить российские подразделения на рубеже Андреевка — Курдюмовка — Клещеевка на Артемовском направлении. По его словам, украинские военные были частично уничтожены.