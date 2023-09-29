«Хохоль огрёб по-взрослому»: военкор об атаке ВСУ у Клещеевки Военкор Коц заявил, что ВСУ «огребли по-взрослому» у Клещеевки

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины во время ночной атаки в районе Клещеевки попытались перейти железную дорогу и закрепиться на стороне российских сил, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. По его словам, сделать это не удалось.

Противник в очередной раз попытался перейти железную дорогу и закрепиться на нашей стороне. Но в очередной раз озвездюлился. Хохоль огрёб по-взрослому, живы не только лишь все, есть пленные. Но ситуация остается тяжелой — серая зона, арта и качели, — уточнил военкор.

О том, что ВСУ пошли в атаку на этом участке фронта, журналист сообщил накануне вечером. Отмечалось, что где-то даже противнику удалось перейти железную дорогу.

Накануне Минобороны России сообщило о разгроме штурмовой группы ВСУ в районе Клещеевки. Украинские войска потеряли около 30 военнослужащих, два танка и несколько бронемашин.

В пятницу, 29 сентября, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, чем для ВСУ обернулось уничтожение мостов через реку Оскол. По его словам, теперь они испытывают трудности с поставками на Купянском направлении и сделали из подручных средств несколько плотов. С их помощью переправляют нетяжелые грузы, провизию и медикаменты.