«Держитесь, парни»: Коц сообщил о наступлении ВСУ в районе Клещеевки Коц сообщил о продвижении ВСУ на Клещеевском направлении

Военкор Александр Коц сообщил в своем Telegram-канале о продвижении украинских войск на Клещеевском направлении. По его словам, ВСУ удалось перейти железную дорогу на одном из участков. Минобороны РФ не комментировало эту информацию

«Очень активный встречный бой, с их стороны прям лютая арта и минометы. Работают грамотно, не тероборона. Выдвигаемся», — пишут с мест. Держитесь, парни! — написал Коц.

28 сентября Минобороны РФ сообщило о разгроме штурмовой группы ВСУ в районе Клещеевки, в результате украинские войска потеряли около 30 военнослужащих. Также оборонное российское ведомство сообщало о поражении двух танков и нескольких бронемашин противника.