Российские силы уничтожили штурмовую группу ВСУ у Клещеевки

Фото: МО РФ

Российские силы уничтожили штурмовую группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Клещеевки на Артемовском направлении, сообщает Министерство обороны РФ. Отмечается, что противник потерял порядка 30 человек личного состава.

В результате нанесения удара артиллеристами Южной группировки войск атака ВСУ была отражена, боевики потеряли около 30 человек, — заявили в военном ведомстве.

Также сообщается об уничтожении бронетехники ВСУ — двух танков и бронемашин из состава штурмовой бригады противника.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о неудачной попытке ВСУ вытеснить российские подразделения на рубеже Андреевка — Курдюмовка — Клещеевка на Артемовском направлении. По его словам, украинские военные были частично уничтожены.

Также глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал об успехах ВС РФ на Ореховском и Времевском направлениях специальной военной операции. По его словам, серая зона на Ореховском направлении расширена, ВСУ отброшены на 250–300 метров.

По данным Минобороны России, в ходе контрбатарейной борьбы на Краснолиманском направлении ВС РФ поразили 20 артиллерийских расчетов ВСУ, уничтожили 120-миллиметровый миномет и боевую машину пехоты украинской армии.