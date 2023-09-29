Марочко рассказал о проблемах ВСУ после уничтожения переправы на реке Оскол

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины испытывают трудности с поставками на Купянском направлении, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале. По его словам, причиной тому стало уничтожение российскими силами переправы через реку Оскол.

После уничтожения ВС РФ переправы через реку Оскол в районе населенного пункта Сеньково, ВФУ находящиеся на позициях восточнее Оскольского водохранилища начали испытывать трудности с логистикой, и поставками материально-технических средств, — пишет Марочко.

По словам офицера, на данный момент украинские военнослужащие сделали с подручных средств несколько плотов. С их помощью переправляют не тяжелые грузы, провизию и медикаменты.

Для доставки боеприпасов к артиллерийским системам, они вынуждены делать большой крюк через наведенную понтонную переправу северо-восточнее от Сеньково, — отмечает Марочко.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал подборку кадров уничтожения трех автомобильных мостов через реку Оскол. По ним группировка украинских войск у границы Харьковской области и Донбасса получала снабжение.