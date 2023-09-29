В Севастополе усилят защиту от ракетных обстрелов ВСУ Развожаев: в Севастополе усилят защиту от дальнейших ракетных обстрелов ВСУ

Фото: МО РФ

Силы противовоздушной обороны будут тщательнее защищать Севастополь от возможных дальнейших ракетных обстрелов ВСУ, заявил в эфире телеканала «Россия 24» губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, сейчас власти города понимают, что нужно делать во время воздушных тревог.

Есть надежда, что наше ПВО сделает выводы из этих ситуаций и усилят работу и точно такая работа будет сделана. Сегодня город сосредоточен. <...> Сегодня мы совершенно четко понимаем, как действовать в таких ситуациях, — сказал Развожаев.

Он отметил, что среди жителей города никакой паники нет, все они сплотились на фоне внешних угроз.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе 22 сентября. По данным Министерства обороны России, средствам ПВО удалось сбить пять ракет. В результате удара было повреждено историческое здание штаба, один военнослужащий пропал без вести. В Сети также появились слухи о гибели командующего Черноморским флотом Виктора Соколова, однако они не подтвердились, так как Соколова заметили на заседании коллегии Минобороны РФ в Москве. Отмечается, что вечером 25 сентября была отражена еще одна ракетная атака на Севастополь.