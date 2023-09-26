Попытка ракетного удара по Севастополю: как ВСУ атакуют РФ 26 сентября Российские регионы подверглись обстрелам и атакам украинских беспилотников. Подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru

Фото: МО РФ

Зенитный ракетный комплекс ОСА

Российские регионы вновь подверглись обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Военные отразили ракетную атаку в Севастополе. Украинские дроны пытались атаковать территорию Белгородской области. За ночь ВСУ выпустили 32 снаряда по Херсонской области. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрела Куйбышевского района Донецка погиб местный житель. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинский беспилотник атаковал электрическую подстанцию, расположенную в селе Снагость. Подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Что известно о ракетной атаке на Севастополь

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что вечером 25 сентября российские военные отразили ракетную атаку в Севастополе. По его словам, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили одну ракету в районе аэродрома Бельбек. Вскоре глава региона заявил об отмене воздушной тревоги и об открытии автомобильного движения по Крымскому мосту.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как ВСУ атаковали Курскую область

Министерство обороны РФ заявило, что 25 сентября около 22:30 мск ВСУ пытались атаковать территорию Курской области беспилотниками самолетного типа. По данным военного ведомства, оба БПЛА были сбиты в курском небе средствами ПВО. Повторная попытка атаки на Курскую область была совершена около 23:00 мск. По данным Минобороны, два украинских дрона были уничтожены силами ПВО.

Старовойт сообщил, что утром 26 сентября украинский беспилотник атаковал электрическую подстанцию, расположенную в селе Снагость Курской области. По его словам, дрон сбросил на подстанцию взрывное устройство, в результате инцидента семь населенных пунктов были обесточены. В результате атаки украинского беспилотника никто не пострадал. Аварийные бригады приступят к восстановлению работы электроподстанции, как только позволит обстановка, подытожил Старовойт.

Фото: МО Украины

Telegram-канал SHOT сообщает, что средства ПВО Вооруженных сил России успешно предотвратили массовую атаку украинских беспилотников на Курскую область. По данным канала, три дрона были подавлены системами радиоэлектронной борьбы неподалеку от границы. В результате попытки нападения никто не пострадал. Минобороны РФ и местные власти пока не комментировали эту информацию.

Как ВСУ атаковали ДНР и Херсонскую область

ТАСС со ссылкой на представителя оперативных служб региона сообщил, что за ночь ВСУ выпустили 32 снаряда по населенным пунктам Херсонской области. Под обстрелом оказались Крынки. ТРК «Таврия» сообщает, что речь идет также о Новой Каховке, Каховке, Корсунке, Казачьих Лагерях и Днепрянах. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Всего за сутки, по данным «Таврии», ВСУ нанесли 85 артударов по гражданской инфраструктуре Херсонской области.

Глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале сообщил, что вечером 25 сентября в Донецке при обстреле Куйбышевского района погиб 33-летний местный житель. Он отметил, что мужчина находился возле своего дома, когда начался обстрел. Обстрел велся из ствольной артиллерии калибра 155 мм. Всего, по словам Пушилина, по территории республики выпустили 64 боеприпаса, применялась ствольная артиллерия калибра 152 и 155 мм и ударный БПЛА. Четыре жилых дома получили повреждения в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, а также в Ясиноватой.

Что известно об атаках на Белгородскую область

Министерство обороны России сообщило, что вечером 25 сентября беспилотники ВСУ попытались атаковать территорию Белгородской области. Украинские дроны были уничтожены силами ПВО. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела поврежден автомобиль.

Фото: t.me/vvgladkov

Утром 26 сентября ВСУ обстреляли окраину поселка Задорожного в Белгородской области. По словам Гладкова, в результате атаки пострадавших нет. Он отметил, что на месте происшествия повреждена линия электропередачи, жители поселка частично остаются без света. Гладков добавил, что в ближайшее время аварийные бригады начнут устранять последствия атаки. Также утром 26 сентября в районе села Санково Белгородской области система ПВО сбила беспилотник самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

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