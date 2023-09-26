«Погибший» командующий Черноморским флотом появился на коллегии Минобороны Командующий Черноморским флотом принял участие в коллегии Минобороны РФ

Фото: МО РФ

Министерство обороны России опубликовало фотографии с коллегии, на которой присутствовал командующий Черноморским флотом РФ Виктор Соколов. Ранее в Сети появились слухи, согласно которым офицер погиб в результате удара ВСУ по штабу флота в Севастополе. Однако размещенные ведомством снимки опровергают эту информацию.

Удар по штабу Черноморского флота в Севастополе был нанесен 22 сентября. В Министерстве обороны РФ возложили ответственность за удары на Вооруженные силы Украины. Отмечается, что в ходе атаки было сбито пять ракет. В результате удара повреждения получило историческое здание штаба, один военнослужащий пропал без вести. Гражданские лица и объекты не пострадали.

Позднее власти Севастополя разработали специальный алгоритм оповещения местных жителей об угрозах обстрелов. По словам губернатора города Михаила Развожаева, сигналы будут распространяться не только через сирены, громкоговорители и по телевизору, но и по радио. Кроме того, Развожаев пообещал предупреждать о возможных атаках в своем Telegram-канале. СМС-оповещения об угрозах ракетного удара приходить не будут. Губернатор напомнил, что с момента подачи сигнала до удара обычно проходит от 30 до 50 минут.