В Европе усомнились, что атаки на Крым приблизят ВСУ к прорыву Bloomberg: атаки на Крым не позволят ВСУ совершить решающий прорыв в этом году

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Участившиеся атаки украинских войск на Крым вряд ли помогут им в совершении прорыва в ходе контрнаступления в текущем году, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного европейского чиновника. По его словам, официальные лица союзников Киева по-прежнему настроены скептически относительно успехов ВСУ на фронте.

Эти операции являются частью более широкой стратегии, нацеленной на российские линии снабжения, логистику <...>. Но они вряд ли позволят Украине совершить решающий прорыв в наземной войне в этом году, — сказал собеседник агентства.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что силы противовоздушной обороны будут тщательнее защищатьгород от возможных дальнейших ракетных обстрелов ВСУ. Он добавил, что среди горожан нет паники, все они сплотились на фоне внешних угроз.

ВСУ нанесли удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе 22 сентября. По данным Министерства обороны России, средствам ПВО удалось сбить пять ракет. В результате удара было повреждено историческое здание штаба, один военнослужащий пропал без вести. В Сети появились слухи о гибели командующего Черноморским флотом Виктора Соколова, однако они не подтвердились. Он присутствовал на заседании коллегии Минобороны РФ в Москве.