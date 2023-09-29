Украинские диверсанты попытались форсировать Днепр у острова Антоновский Российские силы уничтожили группу диверсантов ВСУ, пытавшихся форсировать Днепр

Фото: МО Украины

В Херсонской области российские силы уничтожили группу украинских диверсантов, которые пытались форсировать Днепр на лодках, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя оперативных служб региона. Он подчеркнул, что вблизи острова Антоновский были убиты около 20 бойцов ВСУ, а также уничтожены четыре лодки.

В результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении пресечена попытка ВФУ форсирования реки Днепр в районе острова Антоновский, в результате огневого поражения уничтожены четыре лодки и до 20 боевиков ВСУ, — рассказал представитель оперслужб.

Он добавил, что была уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, убиты пятеро украинских военных, а также ранены трое.

По его словам, ещё одну группу диверсантов накрыли вблизи населенного пункта Николаевка в Херсонской области. По словам представителя оперслужб, в результате огневого поражения были убиты четыре бойца ВСУ. В островной зоне была также уничтожена позиция ВСУ с семью военнослужащими. Четверо украинских военных получили травмы.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что бойцы ВСУ продолжают попытки высадиться на отдельных участках левого берега Днепра, однако они своевременно пресекаются российскими военными. По его словам, украинские военнослужащие не смогут создать плацдармы в том районе.