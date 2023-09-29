Сальдо оценил попытки ВСУ высадиться на левый берег Днепра Сальдо: ВСУ не смогут создать плацдармы в районе Днепра

Фото: МО Украины

Бойцы ВСУ продолжают попытки высадиться на отдельных участках левого берега Днепра, однако они своевременно пресекаются российскими военными, заявил в беседе с ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, украинские военнослужащие не смогут создать плацдармы в том районе.

Продолжаются боевые действия в дельте Днепра. Противник пытается высаживать диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) с лодок на острова и отдельные участки левого берега, наши военные уничтожают врага. Ни о каких плацдармах противника, даже о предпосылках для их создания речи нет, — сказал Сальдо.

Он утверждает, что ВСУ продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру на левом берегу Днепра, используя боевые дроны. Российские силы отражают атаки, а также наносят удары по складам украинской техники, боевым позициям и местам дислокации противника, отметил херсонский губернатор. По его словам, оперативная обстановка на линии фронта за последнее время не изменилась.

Как сообщил ранее глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, ВСУ нанесли удар по селу Подо-Калиновка, снаряды упали рядом со школой и детским садом. По его словам, осколки снарядов пробили стекла, жертв удалось избежать лишь чудом. Пострадала сотрудница детского сада, которая в момент прилета находилась на улице.