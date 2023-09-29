В Подмосковье водитель автобуса устроил порно-сеанс и выехал на встречку SHOT: в Раменском водителя автобуса поймали на просмотре порно за рулем

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Водитель автобуса в подмосковном Раменском смотрел порно-ролики, пока находился за рулем, сообщает Telegram-канал SHOT, ссылаясь на очевидцев. Как пишет канал, инцидент произошел примерно в 08:50 на маршруте №29.

По информации SHOT, водитель листал ленту с откровенными видео прямо во время движения транспорта, причем телефон он держал двумя руками. Как следствие, несколько раз автобус выезжал на встречную полосу движения. Когда пассажиры сделали водителю замечание, он начал оправдываться, утверждая, что просто листал новости.

Ранее сообщалось, что в Самарской области автобус столкнулся с грузовиком. В результате ДТП четыре человека погибли, еще четыре были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Среди пострадавших один ребенок.

Кроме того, стало известно о смертельной аварии в Кстовском районе Нижегородской области. В результате столкновения маршрутной «Газели» и фуры погибли три человека. Еще 11 получили травмы различной степени тяжести.

На Сахалине в Макаровском районе два человека погибли и четверо пострадали в результате столкновения автомобилей на участке дороги Южно-Сахалинск — Оха. Инцидент произошел в ночь на 29 сентября.