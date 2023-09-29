Танк ВСУ атаковал приграничный район Белгородской области Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино из минометов и танкового орудия

Украинские войска атаковали приграничный город Шебекино в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, огонь велся с применением минометов и танкового орудия. Пострадавших в результате обстрела нет, однако повреждена промышленная инфраструктура.

В Шебекинском округе по городу Шебекино выпущено три минометных и шесть танковых снарядов. Никто не пострадал. Часть снарядов попала на территорию одного из промышленных предприятий. Есть незначительные повреждения в нескольких производственных цехах, — написал губернатор.

Кроме того, как уточнил Гладков, в результате атаки была повреждена линия электропередачи, но специалисты уже восстановили электроснабжение.

Ранее также сообщалось, что ВСУ нанесли удар по населенному пункту Алешки в Херсонской области. В результате обстрела погибла 19-летняя девушка.

Кроме того, в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщали, что за минувшие сутки ВСУ 16 раз обстреляли территорию ДНР. В результате обстрелов ранения получили два мирных жителя в Куйбышевском и Кировском районах Донецка. Кроме этого, были повреждены четыре жилых домостроения в Петровском районе Донецка и два объекта гражданской инфраструктуры. Всего украинские войска выпустили по ДНР 55 боеприпасов.