В результате обстрела ВСУ села Алешки погибла 19-летняя девушка

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины обстреляли населенный пункт Алешки в Херсонской области, сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителей местных экстренных служб. В результате атаки погибла 19-летняя девушка. Другие подробности инцидента не раскрываются.

В результате удара ВСУ по району школы в Алешках Херсонской области погибла 19-летняя девушка, — говорится в публикации.

Ранее в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщали, что за минувшие сутки ВСУ 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. В результате обстрелов ранения получили два мирных жителя в Куйбышевском и Кировском районах Донецка. Кроме этого, были повреждены четыре жилых домостроения в Петровском районе Донецка и два объекта гражданской инфраструктуры. Всего украинские войска выпустили по ДНР 55 боеприпасов.

Губернатор Курской области Роман Старовойт также сообщал, что в результате атаки беспилотника ВСУ в регионе были обесточены пять населенных пунктов. По его словам, дрон сбросил два взрывных устройства на электроподстанцию. До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял о перехвате беспилотника самолетного типа вблизи столицы региона.